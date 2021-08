Zit je ongeduldig te wachten op de aankondiging van de releasedatum van Axiom Verge 2? Dit zal niet meer gebeuren. Niet omdat het spel geschrapt is, het tweede deel van de Metroidvania-spel is nu al beschikbaar.

Axiom Verge bewees in 2015 dat de kwaliteit van een game niet afhangt van de grootte van de ontwikkelaar. De Metroidvania-titel werd namelijk gemaakt door één persoon: Thomas Happ. Het was al bekend dat er een opvolger in de maak was en dat deze voor verschillende platformen zou uitkomen, alleen ontbrak een releasedatum.

Tijdens een nieuwe aflevering van Indie World van Nintendo, werd bekend gemaakt dat Axiom Verge 2 per direct beschikbaar is voor de Nintendo Switch. Gamers die een pc of PlayStation 4 bezitten worden gelukkig niet buitengesloten, want ook op deze platformen is deze titel uitgekomen.

Nintendo Switch- en pc-gebruikers hebben wel een voordeel. Zij kunnen Axiom Verge 2 kopen voor een lagere prijs. De game wordt in de Nintendo eShop en Epic Games Store met 10 procent korting aangeboden, waardoor het tweede deel van Axiom Verge €16,19 kost. Koop je het spel op de PlayStation 4, dan betaal je het volle pond, oftewel €17,99.