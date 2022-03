Zo nu en dan komen er erg interessante titels vanuit de Chinese hoek. Wat ons betreft mag je F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch daar onder scharen. Deze metroidvania met in de hoofdrol diverse dieren-hybrids wist hoge ogen te gooien bij gamers. Goed nieuws dus voor Nintendo Switch-bezitters, want deze game lijkt de kant van de populaire handheld op te komen.

Het Taiwanese Digital Game Rating Committee heeft namelijk een leeftijdskeuring gedaan voor een Switch-versie van F.I.S.T. Ontwikkelaar TiGames heeft zelf nog niks bekendgemaakt over het bestaan van deze versie, maar dit soort berichten worden meestal wel opgevolgd door een officiële aankondiging. Wij wachten in ieder geval met geduld op een aankondiging vanuit TiGames zelf.