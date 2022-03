Ubisoft heeft over heel de wereld allerlei afdelingen zitten en zo ook bij onze noorderburen in Zweden. In Stockholm wordt er ook hard gewerkt aan Avatar: Frontiers of Pandora en de studio werkt hieraan samen met Massive Entertainment. Naast de werkzaamheden aan de zojuist genoemde titel wordt er ook gewerkt aan een gloednieuw IP.

Uit diverse vacatures wordt dit bevestigd en het gaat volgens de beschrijvingen om een actievolle titel. De vacature van Art Director onthult bijvoorbeeld dat er naar veel ervaring wordt gevraagd en dat je als game designer goede kennis moet hebben van actievolle gameplay mechanics. Specifiek wordt er “combat, traversal, encounters en game modes” genoemd.

Verder zien we in andere vacatures dat het om een wereld gaat die procedureel gegeneerd kan worden. De omschrijvingen lijken naar een open-wereld game te wijzen, maar uiteraard is dit moeilijk in te schatten. Tot slot wordt ook de Snowdrop Engine gebruikt en dit is dezelfde engine die gebruikt wordt voor Avatar: Frontiers of Pandora.

Wanneer we voor het eerst wat gaan zien van dit nieuwe IP is nog maar de vraag en we kunnen nu alleen nog maar wachten tot meer informatie volgt.