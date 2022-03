Vandaag heeft Paramount in samenwerking met Xbox een gloednieuwe trailer uitgebracht voor de Halo tv-serie. De serie staat op het punt om uitgebracht te worden, dus de timing kon niet beter.

Gisteren hebben de eerste reviewers de serie kunnen aanschouwen. De serie wordt matig ontvangen met een huidige 63% score op Rotten Tomatoes. Dit is echter geen indicatie van hoe de serie onder het grote publiek ontvangen zal worden. Zo heeft Uncharted momenteel een beoordeling van 41% onder recensenten, maar krijgt de film 90% van het publiek.

De serie is vanaf 24 maart exclusief beschikbaar op Paramount+ en krijgt sowieso al een tweede seizoen. Xbox Game Pass Ultimate leden hebben geluk, want zij zullen vanaf 23 maart een trial van 30 dagen kunnen verzilveren op de streamingdienst. Hoe de serie in de Benelux te zien zal zijn is nog altijd onduidelijk.

Je kan de trailer van Halo the Series hieronder bekijken: