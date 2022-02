Halo: The Series is nog niet beschikbaar, maar Paramount+ heeft wel al hoge verwachtingen. Zij hebben namelijk al de goedkeuring gegeven voor een tweede seizoen van deze serie, nog voordat de eerste is uitgezonden.

Op 24 maart zal Halo: The Series in Amerika te zien zijn op Paramount+. De streamingdienst wacht niet af of de serie goed ontvangen wordt en wil dat er een tweede seizoen wordt gemaakt. David Wiener – bekend van Brave New World – zal hiervoor dienst doen als showrunner en executive producer.

Verdere details zijn nog niet bekend, maar die volgen ongetwijfeld nadat het eerste seizoen beschikbaar is.