Er wordt al even gewerkt aan een televisieserie rondom Halo en daar is nu een nieuwe trailer van vrijgegeven. Deze trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en tevens is bekendgemaakt dat de show op 24 maart officieel van start zal gaan.

De streamingservice waarop Halo: The Series te zien zal zijn is Paramount+, in de Verenigde Staten althans. Hoe de serie hier straks in Europa te zien zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Desalniettemin is de trailer zeker de moeite waard om even te kijken, check het hieronder!