Gran Turismo 7 vereist voor een groot deel van de game een online connectie om gespeeld te worden en hoewel dat tot gisteren geen problemen opleverde, blijkt dit nu wel een issue te zijn. De ontwikkelaar rolde gisteren namelijk update 1.07 uit nadat er gepland onderhoud plaatsvond op de servers, maar de game is nog altijd niet online.

Er blijkt een issue gevonden te zijn met de laatste update, waardoor het onderhoud aan de game langer duurt dan aanvankelijk gepland. Nu een dag later zijn de servers nog altijd niet online, waardoor de game in grote lijnen onspeelbaar is. Het enige wat nu toegankelijk is, is de arcade modus.

De reden dat de game een online connectie vereist is om cheaten en modificatie van save data tegen te gaan, waar wat voor valt te zeggen. Het grote nadeel is nu echter dat de game een dag onspeelbaar is en Polyphony Digital heeft in de tussentijd ook geen updates meer gegeven.

Wel gaf Kazunori Yamauchi eerder nog op Twitter aan dat er een aardbeving is geweest in de buurt van Fukushima, maar dat deze vooralsnog geen effect op de ontwikkelstudio of de servers heeft gehad. Wanneer Gran Turismo 7 weer te spelen is, is op moment van schrijven onduidelijk.