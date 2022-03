Er duiken de laatste tijd steeds vaker geruchten op over een mogelijke remaster in het James Bond universum, namelijk die van Goldeneye 007. Het is geen geheim dat James Bond door de jaren heen enorm populair is gebleven, maar door de omstandigheden was het moeilijk om dit ook om te zetten naar gamingplatforms.

Dit kwam doordat er drie rechtenhouders bestaan die allemaal het groene licht moeten geven voor een dergelijke uitgave, en laten dat nu net concurrenten van elkaar zijn. Desondanks markeert het jaar 2022 het 60-jarige bestaan van de James Bond franchise en wellicht is dit toch een goed moment om de handen ineen te slaan en die remaster eens het levenslicht te laten zien.

Dit zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden, aangezien Danjaq LLC, het bedrijf dat de meeste James Bond trademarks bezit, op 15 maart 2022 een trademark extensie goedgekeurd heeft gekregen.

Er zijn in een vrij recent verleden ook lekken geweest die dit gerucht aansterken. Afgelopen januari werden Rare-ontwikkelaars gespot terwijl zij Xbox Achievements ontvingen van Goldeneye 007. Dit wijst erop dat de eerder geannuleerde Xbox 360 remaster wellicht alsnog uitgebracht zou kunnen worden in de (nabije) toekomst.

Als het waar blijkt te zijn, zal dit voor veel fans als muziek in de oren klinken. Maar vooralsnog moeten we nog even het officiële woord afwachten.