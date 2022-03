Afgelopen donderdagavond werd er veel gameplay van Hogwarts Legacy getoond en ook werd bekend dat de game gewoon dit jaar zal verschijnen. Aangezien het een grote Triple-A game is, zou je als Nintendo Switch-bezitter wellicht in de veronderstelling geweest kunnen zijn dat de game niet naar dat platform zou komen, maar niets is minder waar.

Op de officiële FAQ-pagina van Hogwarts Legacy staat te lezen dat de actie-RPG wel degelijk naar de Switch zal komen. Hier stopt het goede nieuws echter niet. Het ziet er namelijk naar uit dat het ook om een ‘native’ versie gaat en dus geen cloud-versie, wat je steeds meer ziet gebeuren voor de wat grotere titels.

Hogwarts Legacy voor de Nintendo Switch is namelijk opgedoken bij verschillende online retailers, waaronder Amazon. Hier staat de game gewoon met boxart van de fysieke versie. Nu geeft dat geen garantie, maar het geeft in ieder geval goede hoop op een native versie. Hopelijk zullen WB Games en Avalanche hier snel duidelijkheid over geven.