Netflix heeft een nieuwe serie aangekondigd en die is gebaseerd op de wel bekende fighting franchise Tekken. Deze aankondiging ging gepaard met de onderstaande trailer, zodat je alvast een indruk van de reeks krijgt.

De bedoeling is dat de serie ergens later dit jaar in première gaat op de streamingdienst. Veel details hebben we niet, maar het verhaal draait om Jin Kazama en de officiële omschrijving is als volgt:

“Power is everything.” Jin Kazama learned the family self-defense arts, Kazama-Style Traditional Martial Arts, from his mother at an early age. Even so, he was powerless when a monstrous evil suddenly appeared, destroying everything dear to him, changing his life forever. Angry at himself for being unable to stop it, Jin vowed revenge and sought absolute power to exact it. His quest will lead to the ultimate battle on a global stage — The King of Iron Fist Tournament.”