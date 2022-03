Crystal Dynamics heeft aangekondigd dat ze de War Table van Marvel’s Avengers zullen vernieuwen met de aankomende update. Update 2.3 verschijnt op 24 maart op alle platformen waarvoor de game beschikbaar is en met het aanpassen van de War Table zal er het nodige anders uit komen te zien.

Het oorspronkelijke systeem werd door spelers als verwarrend ervaren en deze komende update zal dat moeten verhelpen. Waar het in het kort op neerkomt is dat je na het updaten op de War Table kan zien wat het minimum en maximum is qua Power Level voor elke regio.

Daarnaast zullen de missies ook niet meer iedere 15 minuten veranderen, waarbij Threat Sectors en Drop Zones continu voorbij zullen komen en HIVES enkel als je het juiste Power Level hebt. Hierdoor moet het een stuk overzichtelijker worden.

Een andere aanpassing is dat Villain Sectors beschikbaar komen zonder dat je ze moet ophalen bij Faction missiegevers, wat dus ook wat tijd scheelt. Verder wordt Nick Fury opnieuw geïntroduceerd op de Helicarrier waar hij dienst doet als een soort gids, wat specifiek voor nieuwe spelers erg prettig is.

Qua Power Level is het minimum en maximum per regio als volgt:

Eastern Seaboard – power level 1-25

Pacific Northwest – power level 25-50

Utah Badlands – power level 50-75

Snowy Tundra – power level 75-100

Future Wastelands – power level 100-125

Wakanda – power level 100-140

Een meer gedetailleerde uitleg van de veranderingen aan de War Table kan je hier vinden.