Ontwikkelaars doen niks liever dan hun games volproppen met easter eggs en andere leuke geheimen die spelers kunnen ontdekken. The Witcher 3: Wild Hunt viert later dit jaar alweer zijn zevende verjaardag, maar volgens CD Projekt RED was er nog één geheim dat nog niet ontdekt was door de spelers.

Laat het maar aan de community over om het geheim te ontrafelen en daar zijn ze inmiddels in geslaagd: xLetalis deelt op YouTube de ‘laatste’ easter egg van The Witcher 3, die draait om de tweede uitbreiding Blood and Wine. Let bij de onderstaande beelden en tekst op eventuele spoilers! De questline omtrent Vivienne de Tabris, die tijdens Blood and Wine vervloekt wordt.

Geralt kan dit natuurlijk op meerdere manieren oplossen, waaronder een methode die de vloek opheft, maar dan heeft Vivienne nog maar zo’n zeven jaar te leven. Wat blijkt: als er zo’n zeven in-game jaren zijn verstreken, dan verschijnt het lijk van Vivienne in Skellige. Het verloopt echter niet geheel foutloos, want Geralt kan wel nog steeds met Vivienne ‘praten’, ondanks dat ze dus overleden zou moeten zijn.

En daarmee is het laatste geheim van The Witcher 3 ontrafeld. Heb jij nog leuke herinneringen aan easter eggs? Laat het ons weten in de comments!