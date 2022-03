De Uncharted-film met Tom Holland als Nathan Drake en Mark Wahlberg als Sully draait nu een week in de Nederlandse bioscopen en dat mogen we natuurlijk niet aan onze neus voorbij laten gaan. Daarom hebben we in samenwerking met Universal een leuke samenwerking.

We mogen namelijk drie keer een set van twee vrijkaarten voor de film weggeven en als extra doen we er nog wat leuke goodies bij. Zo ontvangt elke winnaar bij de twee kaarten een drinkfles en een scratch map. Dit zodat je goed voorbereid naar de bios kan.

Om kans te maken op de set vrijkaarten en de bijbehorende goodies, dien je de onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Wie speelt in de film de rol van Chloe Frazer?

Vraag 2: Uit welke Uncharted game komt de iconische vliegtuigscene?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet zit je binnenkort in de bioscoop!

In Uncharted, een film gebaseerd op een van de succesvolste en best gewaardeerde gameseries aller tijden, maken nu ook filmkijkers kennis met de jonge, handige schatzoeker Nathan Drake (Tom Holland) tijdens het eerste avontuur met zijn partner, grappenmaker Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In dit spectaculaire actie-avontuur maken zij een gevaarlijke reis om de wereld op zoek naar ‘de grootste schat die nooit is gevonden’ en komen zo tegelijkertijd op het spoor van Nathans vermiste broer.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Uncharted' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 31 maart 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door .