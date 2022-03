Sinds vandaag draait de nieuwe Sonic film in de bioscopen die de eenvoudige titel Sonic the Hedgehog 2 heeft gekregen. Iedereen die de eerste film gezien heeft, zal kunnen beamen dat het een vermakelijke prent was en dat maakt ongetwijfeld dat je ook nieuwschierig bent naar de tweede film.

Het goede nieuws is dat wij in samenwerking met Paramount Pictures vrijkaarten voor de film mogen weggeven. In totaal hebben we drie sets van twee kaartjes beschikbaar, zodat je met een vriend, vriendin, kennis, relatie of wie dan ook van de film kunt genieten.

Om kans te maken op een set van vrijkaarten dien je de onderstaande twee vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Welke rol speelt de bekende acteur Jim Carrey in deze film?

Vraag 2: Waar gaan Sonic en Tails naar op zoek?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen.

Onze favoriete blauwe egel beleeft een spectaculair nieuw avontuur in Sonic The Hedgehog 2. Sinds Sonic in Green Hills woont, wil hij maar wat graag laten zien dat hij een echte held is. En die kans krijgt hij als Dr. Robotnik terugkeert, die met zijn nieuwe partner Knuckles op zoek is naar een smaragd met een allesvernietigende kracht. Samen met zijn eigen sidekick Tails reist Sonic de wereld over om de smaragd te vinden voordat deze in de verkeerde handen valt.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Sonic' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Paramount Pictures zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 6 april 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Paramount Pictures.