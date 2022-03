FromSoftware heeft opnieuw een patch uitgebracht voor Elden Ring en dat is daarmee de tweede in een korte tijd. In onze review gaven we al aan dat we ons uitstekend vermaken met de game, maar er zijn uiteraard nog wat problemen die verholpen moeten worden. Deze nieuwe update is aan de kleine kant en verhelpt een aantal zeer specifieke issues.

Sommige spelers hadden namelijk last van een zogeheten ‘infinite deathloop’. Dit houdt in dat je als speler niet op een veilige plek kan spawnen wanneer je doodgaat en je dus constant het loodje legt, wat nu dus wordt aangepakt. Daarnaast is ook in PvP een probleem aangepakt, dat ervoor zorgde dat spelers op verkeerde plekken in de wereld konden verschijnen.

Hieronder kan je de korte patch notes van Elden Ring update 1.03.2 vinden.