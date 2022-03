Lost Ark heeft in de afgelopen paar maanden regelmatig het nieuws gehaald doordat het zo immens populair was in vrijwel alle delen van de wereld. Bij ons haalde de game echter om een andere reden het nieuws: de game is verboden!

Nu is het niet verboden zoals hakenkruizen in games verboden zijn in Duitsland, of dat games zoals Manhunt verboden zijn om te streamen op Twitch. Nee, de game is free-to-play met heel wat lootboxes en dat is in Nederland en België niet gewenst in verband met de wetgeving omtrent kansspelen. Natuurlijk zijn er wel omwegen, maar officieel is de game niet verkrijgbaar in onze regio.

Gelukkig zijn er maar weinig landen die hier zo streng in zijn en dus doet de game het statistisch gezien nog vrij redelijk op Steam. Toch is er een grote onaangebroken markt en dat is natuurlijk de consolemarkt, wat de game voor een nog groter publiek interessant zou kunnen maken. Aantrekkelijk, zou je denken, maar voorheen heeft ontwikkelaar Smilegate meermaals aangegeven geen plannen te hebben voor een consoleport.

Hierin lijkt nu alsnog verandering te komen, onder bepaalde omstandigheden. Zo vertelde Amazon Games’ Soomin Park dat als de fans het écht zouden willen, dat beide partijen het zeker zullen overwegen. Of dat ook daadwerkelijk resulteert in een (succesvolle) consoleport valt nog te bezien, maar de kans dat het in de toekomst gebeurt is in ieder geval niet meer nul.

“If Lost Ark on consoles is something that fans really want, then I think it’s something both parties would consider!”

Speel jij Lost Ark nog na de officiële release in februari? Of overweeg jij het te spelen als het naar consoles zou komen? Wij zijn benieuwd, dus laat het ons zeker even weten.