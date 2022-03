We zien wel vaker dat populaire franchises een kartgame spin-off krijgen en dan denk je al gauw aan games als Crash Team Racing, Jak X, Mario Kart en Team Sonic Racing. Onder de categorie ‘gek, gekker, gekst’ is er nu wel een hele speciale game onderweg. De ontwikkelaar achter de populaire Bloodborne ‘demake’ heeft namelijk via Twitter aangekondigd dat ze aan ‘Bloodborne Kart’ werkt.

De eerdergenoemde Bloodborne demake hanteert de kenmerkende PS1-style qua visuals en die stijl zal voor Bloodborne Kart terugkeren. Het zal je niet verrassen dat je in Bloodborne Kart door de duistere straten van Yharnam moet racen. Ontwikkelaar Lilith Walter heeft zelfs al een korte doch stijlvolle teaser in elkaar geknutseld en die kun je uiteraard hieronder bekijken.

Over wanneer we Bloodborne Kart mogen verwelkomen is Walter heel duidelijk: ‘When it’s ready…’