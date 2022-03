Elden Ring houdt menig gamer op het moment nog in z’n stevige grip en dat is niet onterecht. De game staat garant voor vele uurtjes speelplezier. Het soms vage design van de quests zal niet iedereen bekoren, maar FromSoftware probeert wel met iedere game nieuwe features te introduceren om de speler op weg te helpen.

Het blijkt dat de Japanse studio tevens werkte aan een in-game bestiary: een naslagwerk waar je meer kunt leren over de talloze monsters die je tegenkomt in The Lands Between. Op Twitter deelt JesterPatches een reeks afbeeldingen die naar deze functionaliteit lijken te verwijzen. De dataminer vond zo’n 128 afbeeldingen die verschillende NPC’s tonen.

Afbeeldingen van bazen lijken niet aanwezig te zijn, waarschijnlijk om het aantal nog even verstopt te houden voor beginnende spelers. Het is niet bekend waarom FromSoftware de functie uit de game heeft gesneden, maar waarschijnlijk zal het een gebrek aan tijd zijn geweest.

Looking through the game files I came across a few icons making me believe that a bestiary was planned at some point.

There are 128 icons showing different NPCs. Each NPC shown has 2 icons, one greyed out and another one filled in, so it could be not found and found. pic.twitter.com/9b0Tj6ckm3

— JesterPatches (@JesterPatches) March 27, 2022