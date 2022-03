Morgen zal Sony de line-up voor PlayStation Plus in april officieel bekendmaken, maar zoals tegenwoordig gebruikelijk is zijn de games al gelekt. Het lek is wederom een gebruiker van de Franse website Dealabs die behoorlijk betrouwbaar is en zodoende weten we welke titels we vanaf volgende week dinsdag kunnen downloaden.

De line-up voor april bestaat uit Hood Outlaws & Legends voor de PS4 en PS5, Slay the Spire voor de PS4 en tot slot Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, eveneens voor de PlayStation 4. Gezien er ook een ogenschijnlijk legitieme afbeelding bij het lek geplaatst werd, is het zo goed als zeker als je het ons vraagt. Maar voor de bevestiging zullen we tot morgenmiddag moeten wachten.