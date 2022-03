PlayStation heeft gisteren zijn nieuwe abonnementsvormen onthuld. Jim Ryan liet tevens weten waarom Sony niet gelooft in hun eigen games op dag één via deze abonnementen aan te bieden. De CEO van Sony Interactive Entertainment heeft tegenover GamesIndustry ook laten weten hoe hij in het algemeen denkt over het aanbieden van games in abonnementsvorm.

Ryan erkent dat de alternatieve manier van het aanbieden van games steeds populairder wordt. De CEO ziet echter niet dat dit de dominante vorm zal worden waarmee consumenten van games zullen genieten. Het zal dus niet zo populair worden als een Netflix of Spotify.

“Subscription has certainly grown in importance over the course of the last few years. Our PlayStation Plus subscriber number has grown from zero in 2010, to 48 million now. And we anticipate, for our services, that we will see further growth for the subscriber number.”

“But the medium of gaming is so very different to music and to linear entertainment, that I don’t think we’ll see it go to the levels that we see with Spotify and Netflix.”