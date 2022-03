Console en pc-gamers kunnen al een tijd aan de slag met Streets of Rage 4, maar nu maakt het spel binnenkort ook zijn opwachting op iOS en Android. Het spel wordt namelijk op 24 mei uitgebracht op de mobiele platformen, aldus Playdigious.

Het spel zal voor $8 verkocht worden. Hoe dit zich precies zal vertalen naar de Nederlandse stores kunnen we helaas nog niet zeggen, aangezien je je momenteel alleen nog kan voorinschrijven. Je kan er vanuit gaan dat het rond hetzelfde prijspunt in euro’s zal liggen.

De mobiele versie van Streets of Rage 4 heeft een nieuwe interface, zodat het geschikt is voor touchscreens, het ondersteunt cloud saves en meer. De multiplayer zal echter missen met de release, want deze zal op een later moment worden toegevoegd middels een gratis update.

Bekijk de trailer van de mobiele versie van Streets of Rage 4 hieronder. De game verschijnt op 24 mei voor Android en iOS.