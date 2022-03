Vanaf juni wordt PlayStation Plus uitgebreid met twee nieuwe abonnementsvormen en in de duurste variant is het mogelijk om onder meer PlayStation 3-titels te spelen, zij het alleen via streamen uit de cloud. Er is dus geen manier om dergelijke oude titels te downloaden (of uit de kast te halen) en die op je PlayStation 5 te spelen.

Dit is natuurlijk uitermate zonde en vooral onnodig, aldus Nightdive Studio ontwikkelaar Dimitris Giannakis, beter bekend als Modern Vintage Gamer op YouTube. Volgens Giannakis is het ‘absoluut mogelijk’ om een PlayStation 3 emulator draaiende te krijgen op PlayStation 5 hardware, maar dat Sony simpelweg geen interesse heeft om daarin tijd, geld en moeite te investeren.

Lance McDonald doet tevens een duit in het zakje. De man achter de 60 fps patch voor Bloodborne kan het niet verkroppen dat Sony straks een PlayStation 1 en PlayStation 2 emulator achter een abonnement verstopt en dat het niet mogelijk is om je oude discs te spelen. Ook hij heeft er moeite mee dat PlayStation 3 emulatie niet aanwezig is.

Het is natuurlijk schrijnend, maar beide heren hebben absoluut een punt. De mensen achter het RCPS3 project werken immers al jaren keihard om PlayStation 3 emulatie beschikbaar te stellen en inmiddels hebben de ontwikkelaars het voor elkaar gekregen om elke game in de PlayStation 3 bibliotheek op te starten, hoewel ze dus niet allemaal van begin tot eind te spelen zijn.

Desalniettemin blijft het knap dat men hierin geslaagd is, zonder een letter van de documentatie in handen te hebben én dat op hardware die minder krachtig is dan de PlayStation 5.

Emulation of PS3 is absolutely possible on PS5 hardware. Sony has never been interested in investing the millions to make it happen however — MVG (@ModernVintageG) March 29, 2022