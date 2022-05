Special | Hoe Denon binnen je gaming setup past – Denon zal niet per se bij iedereen gelijk een belletje doen rinkelen, maar toch is het een bedrijf dat al jarenlang geluidsproducten aan de consument aanbiedt. Deze producten zijn ook nog eens hoog aangeschreven en gezien Denon dit altijd vast heeft weten te houden, hebben wij tegenwoordig nog steeds de mogelijkheid om op glorieuze wijze te genieten van hun producten. Niet alleen voor muziek of film content is dit merk relevant: nog voordat de PlayStation 5 en Xbox Series X|S op de markt verschenen, hield Denon al rekening met de nieuwe generatie consoles. Dit om hun geluidsproducten ook daarop aan te passen. Dit bedrijf neemt alles in acht en daarom is het de moeite waard om Denon eens in de spotlights te zetten.

Het begon allemaal in Japan, met een Amerikaan

Helemaal terug naar 1910, was de kerel Frederick Whitney Horn degene die Denon heeft opgericht. De officiële naam was in die tijd Nippon Denki Onkyō Kabushikigaisha. Dit bekte niet echt lekker, dus dit werd flink ingekort. Zo werd Denki en Onkyō (niks te maken met het andere merk Onkyo) gecombineerd tot het Denon dat we nu kennen. De heer Horn begon zijn carrière als importeur van opnameapparatuur en zodoende ging het balletje rollen en werd Denon geboren als bedrijf met meerdere afdelingen, bedrijven en fusies. Dit resulteerde weer in de status als pionier in verschillende productgroepen. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld een pionier omtrent de opnametapes, die gebruikt werden bij radiostations (1953). De eerste opnamestudio in Japan was trouwens ook een product van Denon – dit rond 1910 – genaamd Nippon Columbia Co, nu beter bekend als Colombia Music Entertainment Inc.. Dit bedrijf groeide steeds verder en in 2002 fuseerde Denon met Marantz, waaruit D&M Holdings ontstond. Sound United LLC nam de hele hap weer over in 2017.

Met al deze ontwikkelingen in het verleden, heeft Denon een behoorlijke invloed gehad op de geschiedenis. Door de opnametechnologie die via deze bedrijven werd ontwikkeld in de vroege jaren, was na 1945 het eerste moment daar dat de stem van de Japanse keizer opgenomen kon worden, waardoor het volk zijn stem kon horen. Maar er is meer: cd-spelers werden uitgebracht voordat Sony het medium had, de eerste THX setup voor thuis, het eerste 5.1 kanaal hi-fi bioscoop systeem en meer, kwam van hun hand. Denon heeft nogal wat prestaties geleverd door de jaren heen en ook in deze moderne tijd blijven zij met producten komen die vooruitstrevend te noemen zijn. Zo werd in 2018 de eerste 13.1 kanaal receiver uitgebracht die ook 8K beeld output ondersteunt. De Denon AVR-X8500HA was daarmee nog voor de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S praktisch ‘next-gen’ ready. Tevens was het een van de beste receivers die je überhaupt op de markt kon krijgen.

Andere producten

Denon staat vooral bekend om hun receivers. Ze zijn namelijk een van de betere die je op de markt kunt vinden en voor elke prijsklasse en speaker setup is er een geschikte receiver beschikbaar. De Denon receivers weten vooral erg neutraal geluid over te brengen, bijna tegen het stalen aan en daarmee zijn ze uiterst geschikt om op de meest uiteenlopende merken speakers aan te sluiten, zonder een vertekende weergave van het geluid te krijgen. Maar er is meer dan alleen maar receivers wat Denon aanbiedt. Zo beschikken zij ook over een lijn koptelefoons die de gemiddelde audiofiel zal kunnen behagen, alsook versterkers en diverse andere producten voor muziek, zoals platenspelers en cd-spelers, en soundbars. Wat er ook te vinden is op het gebied van geluid voor je thuiservaring, je zal het bij Denon kunnen vinden.

Interessant voor je gaming setup

Doordat Denon mogelijkheden aanbiedt om alles uit je setup te kunnen halen, is de gamer er ook bij gebaat om hier een blik op te werpen. Zeker als we kijken naar een paar games die 3D audio of Dolby Atmos ondersteunen, dan kan je zo’n uitgebreide setup verwezenlijken met Denon apparaten. Mocht je echt voor een extreme setup gaan, dan kan je bijvoorbeeld met de AVR-8500HA receiver je hele woonkamer voorzien van genoeg speakers voor een uiterst immersieve ervaring. Het klinkt als een mooi verkooppraatje, maar in dit geval is niets minder waar. Je moet alleen wel erg diep in de buidel tasten, want een premium setup zoals net beschreven is niet goedkoop (AVR-8500HA receiver kost € 3.999,-).

Denon biedt veel voor iedereen

Denon is toch wel een van de veteranen op het gebied van geluidsontwikkeling. Vroeger werd er veel ontwikkeld door het bedrijf, maar tegenwoordig zijn ze goed gepositioneerd op de markt door een groot deel van de entertainmentindustrie te ondersteunen met verschillende soorten producten. Van bioscoop tot de meest immersieve game ervaring thuis, het is allemaal mogelijk met de producten van Denon. En door hun neutrale geluidssignatuur, staat het merk hoog aangeschreven bij audiofanaten. Het bedrijf gaat ook met de tijd mee, wat duidelijk te zien was in hoe zij voorbereid waren op de current-gen consoles. Mocht je geïnteresseerd zijn om je gaming setup te verbeteren, dan is een kijkje nemen naar dit merk absoluut de moeite waard. En binnenkort lees je in een review meer over de Denon 517 soundbar.