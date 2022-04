Tropico is een langlopende franchise die kortgeleden nog haar twintigjarige bestaan vierde. Van origine een pc-game, ondertussen een bekende management en bouwsimulator op alle huidige consoles. En dat is inclusief de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, want sinds deze week is Tropico 6 ook beschikbaar voor de twee nieuwste consoles.

Met de gepaste titel ‘Next Gen Edition’, kunnen we voor het eerst op consoles in 4K aan de slag in het bekende dictatorlandschap. Deze uitgave van de game bevat ook de Llama of Wall Street downloadbare content en het El Prez pakket, die één extra missie, nieuwe gebouwen, nieuwe aanpassingsmogelijkheden voor je paleis, kleding voor El Prez en nog veel meer bevat!

Check de launch trailer van Tropico 6 – Next Gen Edition hieronder.