Afgelopen woensdag maakte Sony PlayStation bekend welke games tot de PlayStation Plus line-up van april behoren. Een van deze games is SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated voor de PlayStation 4 en die game is nu al beschikbaar.

Officieel gaat de nieuwe line-up, die verder bestaat uit Hood: Outlaws & Legends (PS5) en Slay the Spire (PS4), pas dinsdag live. De game met de gele spons in de hoofdrol is echter al vroeger aan PlayStation Plus toegevoegd en valt nu dus te downloaden.

Waarom de game nu al beschikbaar is, is een raadsel. Mogelijk dat het om een foutje gaat, maar als je voor dit weekend nog een game zoekt, dan kan je dus met deze titel aan de slag. Althans, zolang de PlayStation Plus versie beschikbaar is uiteraard. Klik hier voor de game in de PlayStation Store.