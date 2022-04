Naughty Dog is bezig met mogelijk meerdere projecten en een daarvan zou een multiplayer game rondom The Last of Us zijn. Ook gaan er geruchten dat ze werken aan een remake van de originele game, maar zowel Sony als de ontwikkelaar zijn tot op heden stil over waar ze mee bezig zijn.

We moeten dus varen op geruchten en via Oops Leaks op Twitter zijn wat nieuwe details verschenen over de multiplayer van The Last of Us. Zo zou deze game aanvankelijk als een Battle Royale moeten verschijnen, maar dat is volledig op de schop gegaan. De beste omschrijving die er nu aan gegeven kan worden is een mix van Escape from Tarkov met The Division, aangevuld met modi gebaseerd op de originele Factions multiplayer.

De release zal eerst op de PlayStation 5 plaatsvinden en later zal de game ook naar pc gebracht worden. Verder werkt de ontwikkelaar aan een grote nieuwe titel en Neil Druckmann is niet bij dit project betrokken. Het is ook wat anders dan de ontwikkelaar eerder heeft gedaan, zo zou het een fantasy setting kennen en de game is momenteel volop in productie.

Terug naar The Last of Us, zo zou er ook begonnen zijn aan het derde deel. Volgens Oops Leaks is het script nu in grote lijnen klaar, maar de studio is vooral met andere projecten bezig dus het kan even duren voordat men daadwerkelijk deze game gaat maken. Wel bestaat er een kans dat het sneller begint dan verwacht, omdat de studio aan het uitbreiden is.

Klinkt erg interessant allemaal, maar Oops Leaks heeft niet zo’n track record als bijvoorbeeld Tom Henderson. Neem dit dus met een kruiwagen zout.