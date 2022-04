Capcom Arcade Stadium is al een tijdje uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, en de Japanse ontwikkelaar/uitgever Capcom zou nu met een vervolg bezig zijn. Het vervolg zou Capcom Arcade 2nd Stadium moeten heten volgens de leeftijdsclassificatie die aangevraagd is in Zuid-Korea.

De komst van een vervolg moet officieel dus nog bevestigd worden, al zijn lekken via leeftijdsclassificaties over het algemeen vrij accuraat. In de eerste collectie zitten voornamelijk titels uit de jaren ’80 en ’90, zoals Commando, Final Fight en Super Street Fighter 2. Met in totaal 32 titels was het een mooie compilatie.

Wat deze ‘opvolger’, als die er al komt, zoal bevat is momenteel nog gissen.