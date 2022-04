Special | Een mooi moment om in Call of Duty Mobile te duiken – Radical Raid – Het valt niet te ontkennen dat de Call of Duty franchise nog altijd erg populair is. Zo is dit ook het geval met Call of Duty op smartphones, waar je ook daar mensen het leven zuur kunt maken met kogels. Zo kan je niet alleen thuis, maar ook onderweg altijd je schietkunsten op peil houden. Op 30 maart jongstleden is het nieuwe seizoen van Call of Duty Mobile begonnen en het is de moeite waard om hier even nader naar te kijken. Met een hoop extra content, beloningen en bijzondere gasten, is het tevens een mooi moment voor nieuwkomers om de game eens uit te proberen. In dit artikel gaan we kort maar krachtig de belangrijkste punten van dit nieuwe seizoen langs.

De retro 80’s vibe

Met de intro trailer wordt meteen een zeer toffe vibe neergezet. Achtervolgingen op hoge snelheid, een 80’s soundtrack en de rauwe Miami Vice sfeer druipt er vanaf. De titel van het nieuwe seizen luidt in volledigheid: Call of Duty Mobile Season 3 Radical Raid. Een spectaculaire naam die past bij de sfeer. Ook in het menu heb je een lekkere soundtrack waar je naar kunt luisteren, dus hierover hoor je ons alvast niet klagen. Er is een hoop content waar je mee aan de slag kunt. Verschillende bestaande Operators krijgen een skin die aansluit bij de retro vibes. Gunzo is voorzien met Clownpin, Park met Glam, American Bulldog met Chrome Dome en Killgore.

Geheel in stijl is er ook een nieuwe map, genaamd ‘Miami Strike’, wat een verkleinde versie is van de Miami map die geïntroduceerd werd in Black Ops Cold War. Je kan wel spreken van een volledig pakket Miami vibes en dat op de meest retro manier mogelijk. Daarnaast is er tevens een nieuwe training mogelijk met de Training Ground 2.0., alwaar je nu meer kunt instellen en zodoende meer kunt oefenen met de verschillende wapens. Denk bijvoorbeeld aan opties dat je AI soldaten tevoorschijn kan toveren in verschillende hoeveelheden. En dit kan erg diep gaan qua instellingen, wat fijn is om je skills op peil te houden. Om dit alles compleet te maken kun je hier tevens informatie over jezelf vinden, zodat je de ontwikkelingen in de gaten kunt houden.

Voor nog meer beloningen moet je natuurlijk lekker in de game duiken en er op los knallen. Zo kunnen we weer aan de slag met een nieuwe Battle Pass, waar de meest boeiende beloningen in te vinden zijn, zoals de eerder genoemde skins voor je Operators. Elke speler kan, om te beginnen, beloningen verkrijgen via de gratis Tiers in de Battle Pass, wat we ook kennen van de normale Call of Duty games. Zo is de nieuwe MAC-10 (Tier 21) een van de wapens die je kan vrijspelen, maar ook een nieuwe attachment voor je AK-47, om maar wat te noemen. Maar er zijn meer nieuwigheden te vinden, zoals de HBRA3, Kilo 141, Dl Q33 en de R9-0 met bijbehorende presets en skins om het hele retro gevoel extra goed uit de verf te laten komen.

Snoop Dogg is in da house en andere nieuwigheden

De meest opvallende toevoeging van alles is toch wel Snoop Dogg. Met veel flair en vooral met zijn eigen stijl betreedt de legendarische rapper het Call of Duty toneel. Je kan Snoop Dogg namelijk als een skin bemachtigen, via de Dogfather Draw, en hem als een Operator gebruiken. De beste heer heeft natuurlijk ook zijn eigen wapen (een SMG RUS-79u), dat voorzien is van een extravagante skin, die ook nog eens een Death Effect heeft. Snoop is echter niet de enige Operator die je kunt krijgen in dit nieuwe seizoen. Zo ook een beeldschone Braziliaanse soldaat genaamd Scylla, waar je geen ruzie mee moet zoeken, anders leg je razendsnel het loodje.

Een nieuwe feature dit seizoen is de Reactor Core vaardigheid, die je nu kunt gebruiken met je Operators. Zodra je Tier 14 bereikt wordt deze feature vrijgespeeld en in totaal krijg je vier verschillende Reactor Cores tot je beschikking. Deze Cores kunnen ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld beter tegen schade kunt of juist de tegenstanders extra schade kunt berokken. Wat hierbij kan helpen is de welbekende Munition Box, die nu ook van de partij is voor extra ammunitie. Tot slot heeft de game ook nog wat quality of life aanpassingen gekregen met betrekking tot de UI, dus ook het navigeren moet nu een stukje simpeler verlopen.

Een leuk moment om eens te gaan knallen

Call of Duty Mobile is erg populair en met dit nieuwe seizoen zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd. De game is weer up-to-date, er is weer veel content vrij te spelen en uit te proberen, en natuurlijk is de grootse entree van Snoop Dogg iets wat je niet aan je voorbij mag laten gaan. Het is ook vooral de 80’s en retro vibe die de game nu zo aantrekkelijk maakt. Mocht je Call of Duty Mobile nog niet eerder de kans hebben gegeven, dan is het nu een leuk moment om in te stappen. Het is nog even wachten op Call of Duty Mobile Warzone, dus tot die tijd kan je lekker warmdraaien met Radical Raid.