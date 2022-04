Dat de The Witcher serie op Netflix ongekende populariteit wist te vergaren kwam niet geheel als een verrassing. Na de release van seizoen twee, is het vrijwel direct tijd voor het derde seizoen.

De opnames daarvoor zijn ondertussen in volle gang. Een foto van de hoofdacteurs gezellig samen in de sneeuw, een samenvatting van het verhaal en exclusieve info over de regisseurs werden via Twitter onthuld.

Vanzelfsprekend komen hier milde spoilers bij kijken, dus als je dat liever uit de weg gaat, lees dan niet verder!