Na eerdere geruchten is het hoge woord er nu uit, Rainbow Six krijgt een mobiele versie. Het betreft hier Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile, een free-to-play shooter gebaseerd op de andere delen in de franchise.

De game verschijnt voor zowel iOS als Android, maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Ubisoft spreekt echter over binnenkort, dus lang zal het niet duren.

Om een indruk van de game te krijgen check je de onderstaande trailer en je kunt je vanzelfsprekend registreren voor updates omtrent de release. Daarvoor kan je hier terecht en voor een korte samenvatting van de game lees je vooral verder.