We weten inmiddels dat CD Projekt RED bezig is met een nieuw deel in The Witcher-franchise. Een wending in het verhaal is echter dat de Poolse ontwikkelaar voor dit volgende deel overstapt naar Unreal Engine 5 en daarmee hun eigen RED Engine buitenspel zet. Wat ons betreft een slimme zet. Sinds deze week is Unreal Engine 5 voor alle ontwikkelaars – groot en klein – beschikbaar, reden genoeg voor Epic Games om dat te vieren met een releasefeestje.

Tijdens het release evenement zijn meerdere projecten aangekondigd, waaronder een nieuwe Tomb Raider, maar ook CD Projekt RED kwam aan het woord in de vorm van CTO Paweł Zawodny om uit te leggen waarom ze precies overgestapt zijn naar de fonkelnieuwe engine. Volgens Zawodny is de verschuiving naar betere ondersteuning voor open wereld titels een factor die enorm meespeelde. Het team hoopt met de engine ‘iets uitzonderlijks’ neer te zetten.

Game director Jason Slama deed tevens zijn zegje. Slama vervolgt het verhaal door te stellen dat er in een open wereld titel vele bewegende delen zitten en dat Unreal Engine 5 stabiel genoeg is om deze ervaring te ondersteunen. Zo moet het makkelijk zijn om veranderingen te maken in de game, zonder dat er talloze andere zaken kapot gaan.