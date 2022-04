Met het wegvallen van de E3 dit jaar zijn uitgevers eens te meer aangewezen op hunzelf om een moment van aandacht te creëren en daarin gaat THQ Nordic ook mee. De uitgever heeft aangekondigd dat ze op 12 augustus om 21.00 uur ’s avonds een digitale showcase organiseren.

Deze showcase zal uitgezonden worden op YouTube, Twitch en Steam. Tijdens de show zullen verschillende nieuwe games getoond worden en dat in allerlei genres, zo schrijft de uitgever in het persbericht. Daarnaast mogen we updates omtrent reeds aangekondigde games verwachten.