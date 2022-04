Met het stoppen van de ondersteuning voor Ghost Recon: Breakpoint is het afwachten wat de volgende stap in de franchise is. Ubisoft heeft natuurlijk Ghost Recon Frontline in de maak, maar die game kreeg veel kritiek te verduren en sindsdien hebben we er weinig meer van vernomen.

Dat is echter niet het enige project dat in de maak is, want Kotaku heeft van bronnen dichtbij de ontwikkeling begrepen dat Ubisoft Parijs werkt aan een nieuw hoofddeel in de reeks. Deze game heeft als codenaam OVER en dook eerder al op in een lek van Nvidia. Deze game is naar verluidt al ruim een jaar in ontwikkeling en verschijnt voor het einde van het huidige fiscale jaar, dat tot 31 maart 2023 loopt.

Er bestaat een goede kans dat die game dus eerder komt dan het al aangekondigde Ghost Recon Frontline, dat volgens Kotaku een volledige reset heeft gekregen naar aanleiding van de negatieve feedback vanuit de Ghost Recon community.