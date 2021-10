Ubisoft heeft vanavond tijdens een livestream teruggeblikt op de afgelopen twee decennia Ghost Recon en tijdens deze show werden er allerlei anekdotes gedeeld. Ook werd er teruggeblikt op de franchise, maar het belangrijkste is dat Ghost Recon Frontline werd aangekondigd.

Het betreft hier een free-to-play shooter voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, Luna en pc. De game is al drie jaar in ontwikkeling bij Ubisoft Boekarest en hoewel er nog geen releasedatum bekend is, zal het wel mogelijk zijn de game op korte termijn te spelen.

Bij de aankondiging heeft Ubisoft laten weten dat er een gesloten test (op pc) zal plaatsvinden van 14 tot en met 21 oktober. Om kans te maken op deelname, kan je je hier registreren. Hieronder kan je een trailer van de game bekijken en daaronder hebben we een algemene omschrijving, zodat je een beter beeld bij het geheel krijgt.