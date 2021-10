Tijdens de onthulling van Ghost Recon Frontline kondigde Ubisoft meteen aan dat er vanaf 14 tot en met 21 oktober een gesloten test zou plaatsvinden. Via Twitter laat de Franse ontwikkelaar annex uitgever nu weten dat die test voor onbepaalde tijd is uitgesteld. In het bericht geeft Ubisoft aan dat het ontwikkelingsteam toegewijd is om de best mogelijke ervaring te creëren.

Reden achter het uitstel zou zijn de overwegende kritiek van fans op de nieuwe richting van Ghost Recon. Frontline is namelijk een free-to-play Battle Royale shooter en daar is blijkbaar niet iedereen het mee eens. Op het moment van schrijven heeft de onthullingstrailer ruim 17.000 duimpjes naar beneden.

Ghost Recon Frontline is op dit moment in ontwikkeling bij Ubisoft Boekarest. Je speelt in teams van 4 spelers tegen maximaal 96 andere spelers op een enorme map. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel om als laatste over te blijven.