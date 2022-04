Dune was in de jaren ’90 en begin 2000 erg populair en niet al te lang geleden was het verhaal van Frank Herbert ook op het witte doek te bewonderen. Hiermee is de bekende scienefiction wereld weer direct populair en dat is een prima moment om een nieuwe game na twintig jaar te introduceren. Dune: Spice Wars is nu ook voorzien van een releasedatum en de game verschijnt sneller dan je denkt.

Op 26 april zal Dune: Spice Wars namelijk in early access verschijnen voor de pc. Naast de onthulde releasedatum, weten we ook wat de vierde factie is waarmee je aan de slag kunt gaan. In de early access versie kan je namelijk met Atreides, Harkonnen, Smugglers, of Fremen facties spelen. Iedere groep heeft zijn sterke en zwakke punten en het is aan jou om de wereld op een gebalanceerde manier te beheersen.