Groot nieuws voor Rocket League Sideswipe, de mobiele spin-off van het populaire Rocket League, want seizoen 3 is gearriveerd en dat betekent heel wat toevoegingen aan de game. Een nieuwe Rocket Pass met nieuwe challenges en beloningen in allerlei vormen, dat spreekt voor zichzelf, maar ook nog wat andere nieuwigheden duiken op.

Een eerste noemenswaardige update is de toevoeging van een spectator modus in private matches, voor diegenen die graag van de zijlijn het spektakel aanschouwen. Daarnaast is het nu ook mogelijk om 3v3 matches te spelen in de nieuwe tijdelijke modus ‘Threes’. Ook zijn de camerabewegingen verbeterd, heeft de UI wat updates gekregen en werden wat bugs weggewerkt.

Bekijk hieronder een trailer.