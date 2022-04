Alhoewel de Nintendo 3DS console al sinds september 2020 niet meer gemaakt wordt, blijft het een geliefd stuk hardware onder de fans. De digitale eShop voor de 3DS gaat overigens volgend jaar sluiten, dus het lijkt erop dat we binnenkort dit hoofdstuk definitief zullen mogen afsluiten. Nu blijkt dat Nintendo echter nog een laatste ‘offensief’ heeft ingezet om toch nog wat 3DS-games op de markt te kunnen brengen.

Twittergebruiker @pikuri merkte op dat er de laatste tijd verschillende retailers een extra stock aan fysieke 3DS cartridges van bepaalde games hebben binnengekregen. Cartridges die de laatste jaren, door schaarste, voor erg hoge prijzen over de toonbank gingen, zijn plots aangevuld.

Quite a few hard-to-find 3DS games appear to have received reprints in Europe within the last year:

– Dragon Quests VII and VIII

– Fire Emblem Awakening

– Bravely Default

– Majora's Mask 3D

– Devil Survivor 2

– Stella Glow

– Kirby: Planet Robobot

– Luigi's Mansion Remake(?) — pikuri (@pikuri_) April 5, 2022

Bovendien merkte hij op dat de Europese doosjes, waarin de cartridges verpakt zitten, zijn vervangen door de smallere Japanse versie.

Interesting observation: Nintendo has retired the European exclusive 3DS game cases – Andro Dunos 2 ships in a noticeably thinner case which matches Japanese titles pic.twitter.com/Mej4xzLiKO — pikuri (@pikuri_) April 5, 2022

Als er dus nog gaten in je fysieke 3DS-collectie zouden zitten, dan is het misschien een goed idee om nu even het net af te schuimen op zoek naar die ene game die je nog graag in huis wilt halen.