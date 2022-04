Met welgeteld 48 miljoen abonnees is PlayStation Plus absoluut een succes te noemen. Niet heel vreemd, want als je een potje online wil spelen met wat vrienden heb je het abonnement in de meeste gevallen ook nodig. Het Twitteraccount Zuby_Tech plaatste een mooi overzicht waarin een hoop abonnementen worden uitgelicht, waaronder dus ook gamingdiensten.

Interessant is dat Xbox Game Pass in dit overzicht wordt meegenomen, maar Xbox Live weer niet. Xbox Game Pass zit op dit moment op een zeer respectabele 25 miljoen abonnees, maar dit lijkt nogal schamel vergeleken met de 48 miljoen abonnees van PlayStation Plus. Interessanter is echter wanneer je gaat kijken naar de gecombineerde aantallen voor PlayStation Plus én PlayStation Now, wat het totaal op 51,2 miljoen brengt.

Qua gaming-on-demand ligt Microsoft op dit moment dus ver voor op Sony. Hier kan natuurlijk verandering in gaan komen zodra Sony met zijn nieuwe abonnementsvormen komt. En Nintendo? Nintendo zit lekker in het midden met 32 miljoen Switch Online-abonnees, wat ook zeker niet verkeerd te noemen is. EA Play is hekkensluiter in dit overzicht met 12 miljoen abonnees.