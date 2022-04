Opgelet gamers! Het is binnenkort weer tijd voor nieuwe geheel gratis games om toe te voegen aan je Epic Games Store bibliotheek. Dat laten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan, dus vanzelfsprekend delen we dat ook met jullie zodat niemand het hoeft mis te lopen.

Op dit moment kun je je tegoed doen aan een gratis weekendje Football Manager 2022. Een prima optie voor zij die zich niet graag willen binden. Maar mogelijk ben je op zoek naar wat permanenters? Geen probleem! Dan zijn de volgende twee games nog gratis tot en met 13 april:

The Vanishing of Ethan Carter

Rogue Legacy

Ook daarna hoeven we het niet zonder gratis games te doen, want deze twee toppers worden direct opgevolgd door twee nieuwe games die ook zeker niet mis zijn. Zet je alarm maar voor volgende week donderdag, 14 april. Dan mag je de volgende games, gratis en voor niets, in ontvangst nemen via deze link.

Insurmountable

XCOM 2

Deze twee games zijn gratis te downloaden van 14 tot en met 21 april. Ben je benieuwd naar deze twee games, maar wil je weten of ze wel de ruimte op je harde schijf waard zijn? Check dan de review van XCOM 2 hier en een collectie van reviews over Insurmountable hier.