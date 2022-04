Gamers die de hybride console van Nintendo in bezit hebben en abonnee zijn van Nintendo Switch Online + Uitbreidingpakket kunnen volgende week met een nieuwe game aan de gang. Ditmaal gaat het om de Nintendo 64-titel: Mario Golf.

Mario Golf was het eerste deel in de serie van Camelot Software planning en kwam in september 1999 in Europa uit. Het spel serveerde een laagdrempelige golfgame voor, maar bood gaandeweg steeds meer uitdaging.

Het bijzondere aan Mario Golf voor de Nintendo 64 was dat het spel kon communiceren met de GameBoy Color-versie, die in oktober van 1999 in Europa verscheen. Door middel van de ‘Transfer Pack’ kon je personages en data uitwisselen. Deze functie zal echter niet aanwezig zijn als het golfspel voor de betaalde service van Nintendo verschijnt.

Mario Golf zal op 15 april worden toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. In Japan is er een trailer van de nieuwe toevoeging voor de betaalde service van Nintendo beschikbaar gesteld en deze check je hieronder.