Uitgever Nacon en ontwikkelaar Big Bad Wolf Studio hebben de officiële pre-order trailer vrijgegeven voor de verhalende RPG Vampire: The Masquerade – Swansong, getiteld “The Night Has Come”. Deze pre-order zal verschillende outfits bevatten, alsook directe toegang geven tot Vampire: The Masquerade – Coteries of New York op de consoles.

Vampire: The Masquerade – Swansong komt op 19 mei uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op een later tijdstip zal de game ook verschijnen voor de Nintendo Switch. Bekijk hieronder alvast de pre-order trailer.