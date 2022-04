Vrijwel iedere week komt Rockstar Games met een update voor GTA Online en deze week is dan ook geen uitzondering. Naast de nodige bonussen en speciale beloningen – waarover hieronder meer details – zijn er deze week ook enkele modi die tijdelijk terugkeren. Het gaat om Extraction, Land Grab, Cross the Line en Roadgame. Al deze multiplayer modi zijn nu na een periode van afwezigheid weer terug.

Ook deze week zijn er weer allerlei modi waarin je nu tijdelijk mooie bonussen krijgt. Driedubbele beloningen zijn er in Stunt Races en Mobile Operations. Ook de opbrengsten van Associates en Bodyguards zijn nu tijdelijk drie keer zo hoog als normaal. Wanneer je je deze week bezighoudt met MC Work en Challenges of VIP Work en Challenges, krijg je twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal.

Iedere week is er ook weer een speciale prijs te winnen met de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. Als het geluk ditmaal aan jouw zijde is, win je de Annis Savestra. Vertrouw je meer op je racevaardigheden dan op je geluk? Probeer dan als lid van de LS Car Meet om deze week vijf keer in de top-3 van Pursuit Races te eindigen. Lukt je dit, dan krijg je de Shitzu Hakuchou Drag als beloning.

Tot slot heeft Rockstar nog diverse in-game deals geactiveerd, die we hieronder op een rij hebben gezet.