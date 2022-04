Shadowrun is een zeer oude franchise. Ongeveer dertig jaar geleden kwam het voor het eerst uit op pc en jaren later konden Xbox-gamers de franchise ook op de console spelen. Dit jaar verschijnt een Shadowrun Trilogy voor de Nintendo Switch, zo werd eerder al bevestigd. Het betreft een remaster van alle drie de delen. Het is een ingewikkelde boel rondom de licentie van Shadowrun, want de consolelicentie ligt bij Microsoft.

Het is daarom zo verrassend dat de opgepoetste Trilogy wel voor de Nintendo Switch is bevestigd, maar niet voor Playstation- en Xbox-consoles. Klaarblijkelijk komt daar nu verandering in. In de krochten van het PlayStation Network zijn er codes gevonden die leiden tot de conclusie dat Shadowrun Trilogy ook naar de PlayStation-consoles zal komen. Hieronder kun je twee afbeeldingen zien die gevonden zijn in een database. Daarbij zijn de codes TitleId: CUSA28605_00, CUSA28614_00 en ConceptId: 10002084 ermee gelinkt, wat eigenlijk niet meer dan logisch is dat spoedig Shadowrun zal verschijnen op de consoles van Sony.

Verder zijn de drie games in Taiwan van een leeftijdsclassificatie voorzien voor de Nintendo Switch, maar ook voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.