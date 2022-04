Sony is nou niet bepaald lekker bezig als het gaat om het waarborgen van legacy content. Hoewel voortdurend geruchten de kop op steken omtrent een eventuele PS3 emulatie op de PS5, gebeurt er ondertussen iets merkwaardigs. Verschillende PlayStation-gebruikers melden op social media dat bepaalde PlayStation One-games niet meer opgestart kunnen worden, omdat deze qua licentie verlopen zouden zijn op een PlayStation 3 en Vita. Zie hieronder een Tweet van enkele ongelukkigen:

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh

Here’s something shitty:

– The PSOne Classics version of Chrono Cross can’t be found on the PS Vita store anymore, only on your download list if you bought before. Runs fine though.

– It’s on the PS3 store, but trying to install and run it tells me it expired? In 1970?? wtf pic.twitter.com/o0xz96izmF

— Edmond Tran (@EdmondTran) April 4, 2022