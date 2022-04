Weinig games hebben een ruwer productieproces achter de rug dan Lords of the Fallen 2. Na een succesvol eerste deel werd de logische opvolger aangekondigd in 2014, met een voorziene releasedatum in 2017. De game veranderde echter van ontwikkelaar en keek meermaals tegen een uitsteldiagnose aan.

Geen nood: Lords of the Fallen 2 staat wel degelijk nog op het programma, en wel voor 2023. Dat heeft uitgever CI Games op een recente persconferentie aangekondigd. Meteen werd ook gemeld dat de reclamecampagne voor de titel in het derde kwart van 2022 van start zal gaan. Bereid je dus al maar voor op de hype.

“Lords of the Fallen 2’ is our biggest project. We will start the marketing campaign in the third quarter of this year, and the premiere is planned in 2023. The production of the game is going according to plan.”