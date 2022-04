Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles verscheen eind vorig jaar voor verschillende platformen. Nu weten we dat er komende zomer verschillende nieuwe speelbare personages toegevoegd zullen worden in de vorm van “Additional Character Packs”. De packs bevatten nieuwe personages, die speelbaar zullen zijn in de Versus Mode. De volgende personages zullen zo al zeker hun opwachting maken:

Daki

Gyutaro

Inosuke Hashibira

Nezuko Kamado

Tanjiro Kamado

Tengen Uzui

Zenitsu Agatsuma

De game is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op 10 juni zal de game ook verschijnen voor de Nintendo Switch, tenzij je in Azië woont, dan is hij een dagje eerder beschikbaar.