Zowel Sony als Nintendo gaan hun voorwaarden omtrent hun abonnementsdiensten bijwerken. Na een onderzoek van de Britse Competition and Markets Authority blijkt dat beide bedrijven een aantal zaken voor respectievelijk PlayStation Plus en Nintendo Switch Online moeten aanpassen. Microsoft was ook onderdeel van het onderzoek, maar de Amerikaanse techgigant voerde afgelopen januari al de nodige veranderingen door.

Het onderzoek van de CMA moet consumenten beter beschermen tegen automatische (en stilzwijgende) verlengingen van abonnementen zoals PlayStation Plus en Nintendo Switch Online. Sony heeft in antwoord op het onderzoek aangegeven dat zij proactief abonnees gaan benaderen die al geruime tijd geen gebruik meer maken van PlayStation Plus, maar nog wel voor de dienst betalen. Nintendo heeft gezegd dat Nintendo Switch abonnementen vanaf nu niet meer automatisch verlengd worden. Dit is nog wel mogelijk, maar je zult dit manueel aan moeten zetten nadat je een abonnement hebt afgesloten.

‘As a result of our investigations, a number of changes have been made across this sector to protect customers and help tackle concerns about auto-renewing subscriptions.

Today’s announcement therefore concludes our investigations into the online video gaming sector. Companies in other sectors which offer subscriptions that auto-renew should review their practices to ensure they comply with consumer protection law.’