Er gaan al even geruchten rond dat Activision van plan is om af te wijken van hun jaarlijkse Call of Duty release. Dit omdat de franchise zo groot is geworden, mede dankzij Warzone, dat ze graag wat ademruimte willen nemen om de (technische) zaken goed op orde te krijgen. Niets van de geruchten is tot op heden bevestigd, maar er blijven via insiders wel nieuwe details naar buiten komen.

Tom Henderson schrijft op Exputer dat de volgende Call of Duty – die na Modern Warfare 2 die dit jaar uitkomt verschijnt – in ontwikkeling is bij Treyarch, maar dat die game niet in 2023 verschijnt. Die game zou pas in 2024 verschijnen en Sledgehammer Games is inmiddels begonnen aan de game die na de game van Treyarch moet uitkomen.

Volgens bronnen van Henderson heeft Activision Sledgehammer Games de ruimte gegeven tot 2025 om de game af te maken, wat dus het gerucht versterkt dat Activision een jaar zonder nieuwe Call of Duty overweegt. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare 2 twee jaar lang van content voorziet om het gat te overbruggen.

Gezien niets bevestigd is, is het nog altijd afwachten wat Activision precies van plan is. Eind dit jaar mogen we in ieder geval een nieuw deel verwachten en ook de opvolger van Warzone is inmiddels in de maak, die eveneens voor eind dit jaar gepland staat.