Een goede voorbereiding is het halve werk – ook als het op optimaal genieten van online games neerkomt. Met deze drie punten ben je de competitie een stapje voor als je optimaal wil gamen. Online gaming is tegenwoordig groter dan ooit. De miljarden business is booming en er valt op nationale en internationale toernooien een flinke buit te verdienen. En ook al doe je niet voor de grote prijzen mee: de uitdagende competitie aangaan en daarmee ook de strijd met jezelf – het is een uitdaging van alle tijden.

Maar hoe zorg je ervoor dat je thuis alles op orde hebt, zodat je gemakkelijk in ‘the zone’ geraakt en die K/D-ratio als een ware eindbaas naar een nieuw niveau tilt?

1. Juiste hardware én ergonomisch comfort

Een lage inputlag op je beeldscherm is cruciaal bij games waar reactievermogen bepalend is. Waar de gemiddelde tv het redelijk doet – de OLED’s zijn doorgaans iets sneller – is een degelijk gaming beeldscherm het beste. De gemiddelde tv heeft tegenwoordig een gaming modus, waardoor de vertraging tussen jouw controller of toetsenbord/muis bijna onmerkbaar laag wordt. Maar toch zullen monitoren leidend blijven – want een responsetijd van 1 milliseconde is bij deze hardware meer regel dan uitzondering.

En hoe je zit maakt meer uit dan je zou denken. Met een voorovergebogen rug adem je oppervlakkiger en minder diep, terwijl je bij een ergonomische stoel, zoals een degelijke gaming stoel, met een goede steun, rechtop zittend, onbewust ook dieper ademt. Een goede ademhaling is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook je hersenen en daarmee je focus. Zeker als je urenlang (óf jarenlang) speelt, telt dit op. Ergonomisch is dus niet alleen het toverwoord voor je gezondheid, maar ook je highscore!

2. Een goede internetverbinding

Een inkopper, maar eigenlijk fundamenteel voor de optimale én competitieve ervaring: de kwaliteit en stabiliteit van je internetverbinding. Wat veel scheelt is dat je met een internetkabel aan je console of PC aangesloten zit. Dat is eigenlijk de beste manier om lag en instabiliteit te voorkomen. Het helpt ook om af en toe te controleren welke providers in jouw regio het snelste en meest stabiele internet bieden. Internet en tv vergelijken is niet alleen prijstechnisch slim. Omdat er constante nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de aanleg van het snellere glasvezelnetwerk, kun je soms met overstappen je internetsnelheid verdubbelen!

3. De psychologie: strijden met jezelf in de strijd tegen anderen

Je kent het vast wel: je belandt in een potje waar je overdonderd wordt door je tegenstander(s). Je irritatie neemt met elke gefaalde poging toe en hoe meer je best lijkt te doen en in de aanval gaat, des te slechter het resultaat. Het maakt je kwaad, kwader, kwaadst en je zoekt naarstig naar de boosdoener van dit kosmische onrecht.

Stop. Neem een mentale stap terug én adem een paar keer diep. Meegesleurd worden in die negatieve spiraal is als olie op het vuur blijven gooien. De beste atleten van de wereld weten dat zij vooral de strijd met zichzelf aangaan telkens. Dat is namelijk de enige persoon waar zij uiteindelijk controle over hebben. Ongeacht wat de competitie doet, ken jezelf en laat je niet kennen.